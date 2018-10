MÄRKTE-Rekord-Kurssturz bei Medizintechnik-Firma ConvaTec

Frankfurt, 15. Okt (Reuters) - Gekappte Gewinnziele brocken dem britischen Medizintechnik-Hersteller ConvaTec den größten Kurssturz seiner Firmengeschichte ein. Die Aktien fielen am Montag zeitweise um knapp 31 Prozent auf ein Rekordtief von 155,4 Pence. Dabei wechselten bis zum Mittag bereits mehr als eineinhalb Mal so viele ConvaTec-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag. Der auch in Deutschland tätige Anbieter von Stoma-Beuteln für Patienten mit künstlichem Darmausgang rechnet für das Gesamtjahr nur noch mit einem Umsatzplus von einem statt 2,5 bis drei Prozent.

Das Unternehmen senkte zudem sein Ziel für die operative Gewinnmarge auf 23 von 24 Prozent. Parallel dazu gab Firmenchef Paul Moraviec seinen sofortigen Abschied bekannt. Gründe nannte er nicht. Der Führungswechsel komme angesichts einiger Fehlentscheidungen der vergangenen Jahre nicht überraschend, erklärten die Analysten des Vermögensverwalters Alliance Bernstein. Ein Produkt-Rückruf habe zudem das Geschäft im dritten Quartal offenbar stärker belastet als gedacht. Daneben setzen ConvaTec nach der Verlagerung der Produktion aus den USA in die Dominikanische Republik Lieferschwierigkeiten zu. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Justin George Varghese und Shariq Khan, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)