MÄRKTE-Nahender Squeeze-Out lastet auf Conwert-Aktien

Frankfurt, 24. Okt (Reuters) - Der nahende Ausschluss der Minderheitsaktionäre hat den Conwert-Aktien am Dienstag zugesetzt. Die Papiere der österreichischen Immobilienfirma grenzten ihre anfänglichen Gewinne am Nachmittag ein und notierten nur noch 0,3 Prozent im Plus. Am Mittwoch würden alle Anteile der Minderheitseigner, die eine Abfindung von 17,08 Euro je Aktie erhielten, an den Haupt-Gesellschafter Vonovia übertragen, teilte Conwert mit. Parallel zu diesem sogenannten Squeeze-Out ziehe sich das Unternehmen von der Börse zurück. (Reporter: Hakan Ersen; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

