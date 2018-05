MÄRKTE-Wella-Mutter Coty lockt Anleger zeitweise mit Zahlen

Frankfurt, 09. Mai (Reuters) - Nach der Vorlage von Zahlen sind die Anleger in New York am Mittwoch bei Coty eingestiegen. Die Aktien des Kosmetikriesen stiegen in der Spitze um 7,6 Prozent auf 17,10 Dollar, drehten im Verlauf aber leicht ins Minus. Coty, zu dem die Shampoo-Marke Wella aus Darmstadt zählt, wies ein Umsatzplus von 9,4 Prozent auf 2,22 Milliarden Dollar aus. Analysten hatten mit einem Umsatz von 2,17 Milliarden Dollar gerechnet. Vor allem das Geschäft mit Parfüms von Luxusmarken wie Chloe und Tiffany & Co brummt, so dass der Sparten-Umsatz im Berichtsquartal (zum 31. März) um 19 Prozent auf 752,5 Millionen Dollar kletterte.

Größter Aktionär von Coty ist die JAB Holding der Industriellen-Familie Reiman. In den vergangenen zwölf Monaten haben die Aktien von Coty per Dienstagabend etwa elf Prozent verloren. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)