MÄRKTE-Covestro legen zu - Hoffnung auf Preiserhöhungen

Frankfurt, 30. Jan (Reuters) - Hoffnungen auf eine Preiserholung beflügeln die Aktien des Kunststoffherstellers Covestro. Die Anteilsscheine legten am Mittwoch in der Spitze 7,3 Prozent auf 49,88 Euro zu und waren größter Gewinner im Dax. Händler verwiesen auf Preiserhöhungen des Covestro-Konkurrenten Wanhua Chemicals bei dem Kunststoffvorprodukt MDI. Nach Angaben von MainFirst-Analyst Isha Sharma handelt es sich dabei um die erste Preisanhebung seit acht Monaten. Das dürfte sich auch positiv auf Covestro auswirken. Das Unternehmen gehört neben Wanhua und BASF zu den weltweit führenden Firmen in dem Geschäft.

Covestro hatte zuletzt ein zunehmend schwierigeres Marktumfeld zugesetzt, im dritten Quartal stagnierte das Betriebsergebnis. Dazu trugen auch Lieferschwierigkeiten bei einem Kunden sowie der unerwartete Stillstand einer MDI-Anlage von Covestro in China wegen technischer Probleme bei. MDI ist ein zentraler Bestandteil des Kunststoffs Polyurethan, der für eine verbesserte Isolierung von Geräten sorgt und etwa für leichtere Materialien im Fahrzeugbau eingesetzt wird. (Reporter: Patricia Weiß und Thyagaraju Adinarayan, redigiert von Ralf Bode.)