MÄRKTE-Covestro auf Rekordkurs nach Ankündigung von Aktienrückkauf

Frankfurt, 24. Okt (Reuters) - In der Aussicht auf einen milliardenschweren Aktienrückkauf haben sich Anleger am Dienstag mit Aktien von Covestro eingedeckt. Zudem baute der zum Chemie- und Pharmakonzern Bayer gehörende Kunststoff-Hersteller Gewinn und Umsatz im vergangenen Quartal deutlich aus. Die Titel kletterten um bis zu 7,3 Prozent auf einen Rekordstand von 77,39 Euro und waren mit Abstand größter Gewinner im Nebenwerteindex MDax. “Der Aktienrückkauf ist eine positive Überraschung und sollte den Kurs von Covestro positiv beeinflussen”, erklärte Analyst Markus Mayer von der Baader Bank. Bei der nächsten Hauptversammlung will Konzernchef Patrick Thomas die Genehmigung für den Rückkauf eigener Aktien im Wert von bis 1,5 Milliarden Euro einholen.

Auch die Zahlen des vergangenen Quartals überzeugten Börsianer. “Das war ein exzellentes drittes Quartal”, sagte Analyst Peter Spengler von der DZ Bank. Der Gewinn im Schlussquartal werde wohl ebenfalls deutlich über dem Vorjahresniveau liegen. Covestro steigerte den Betriebsgewinn (Ebitda) von Juli bis September um mehr als die Hälfte auf 862 Millionen Euro, auch der Umsatz legte deutlich zu. Der Konzern profitierte nach eigenen Angaben vor allem von höheren Verkaufspreisen. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)