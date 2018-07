MÄRKTE-Kreditvermittler Creditshelf bei Börsendebüt unter Druck

Frankfurt, 25. Jul (Reuters) - Der Kreditvermittler Creditshelf hat am Mittwoch ein ernüchterndes Debüt an der Frankfurter Börse erlebt. Die Aktien fielen um bis zu 3,1 Prozent auf 77,51 Euro. Der Mittelstandsfinanzierer hatte die Papiere zu je 80 Euro ausgegeben und damit 16,5 Millionen Euro eingesammelt.

Creditshelf vermittelt über seine digitale Plattform unbesicherte Kredite von professionellen Investoren an kleine und mittlere Unternehmen. Die Firmen zahlen dafür im Schnitt neun Prozent Zinsen. Bislang ist das Geschäft überschaubar: Seit dem Start der Creditshelf-Plattform 2015 bis Ende März wurden dem Unternehmen zufolge Kredite mit einem Gesamtvolumen von 58 Millionen Euro vermittelt. 2017 belief sich der Umsatz des Unternehmens auf 1,2 Millionen Euro.

Die Erlöse aus dem Börsengang will Creditshelf unter anderem in die in Softwareentwicklung, Bankenkooperationen, das Marketing und die Erweiterung des Produktportfolios stecken. Creditshelf war bereits das 14. Unternehmen, das in diesem Jahr in Frankfurt an die Börse ging. (Reporter: Hans Seidenstücker, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)