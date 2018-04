MÄRKTE-Aixtron-Rivale Cree punktet mit Quartalszahlen

New York, 25. Apr (Reuters) - Mit seinem Quartalsbericht hat Cree am Mittwoch den Anlegern in New York zeitweise Kauflaune gemacht. Die Aktien des Aixtron-Rivalen hoben um 8,8 Prozent auf 42,84 Dollar ab, gaben dann aber den Gewinn in einem schwachen Marktumfeld wieder ab. Sowohl der Umsatz als auch der bereinigte Gewinn des Chip- und LED-Herstellers habe im dritten Geschäftsquartal höher als erwartet gelegen, sagten Händler. Auch der Umsatz-Ausblick für das vierte Quartal sei höher als gedacht. Die Analysten von Oppenheimer stuften die Aktien hoch auf “outperform” von “perform”.

Aixtron konnten im TecDax davon nicht profitieren. Die Aktien notierten mit 14,66 Euro 6,4 Prozent niedriger. Aixtron wird am Donnerstag seinen Quartalsbericht veröffentlichen. Die Aktien haben seit Jahresbeginn per Dienstagabend über 35 Prozent zugelegt. Daher gingen einige Anleger auf Nummer sicher und machten Kasse, sagte ein Händler in Frankfurt.