MÄRKTE-HeidelbergCement-Rivale CRH überzeugt Anleger mit Umbauplänen

Frankfurt, 31. Mai (Reuters) - Der irische HeidelbergCement-Rivale CRH hat Anleger mit den Plänen für einen Konzernumbau auf seine Seite gezogen. Die Aktien kletterten am Donnerstag um 3,8 Prozent auf 31,61 Euro und waren zeitweise größter Gewinner im europäischen Auswahlindex EuroStoxx50. Der drittgrößte Bauindustrie-Zulieferer der Welt will ab Januar 2019 mehrere Konzernsparten in Europa und Amerika zusammenlegen. Der Schritt solle CRH dabei helfen, die Gewinnmargen zu erhöhen. (Reporter: Rahul B, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles