MÄRKTE-Zement-Hersteller CRH im Minus - Teure Übernahme befürchtet

Frankfurt, 06. Okt (Reuters) - Aus Sorge vor einem kostspieligen Bieter-Wettstreit um den US-Zementhersteller Ash Grove steigen Anleger bei CRH aus. Die in London notierten Aktien des irischen Bauindustrie-Zulieferers fielen am Freitag um bis zu 2,2 Prozent.

CRH will Ash Grove für 3,5 Milliarden Dollar übernehmen. Der US-Firma zufolge bietet ein ungenannter Interessent nun aber bis zu 3,8 Milliarden Dollar. “Das Auftauchen eines Bieters fünf vor zwölf ist angesichts der attraktiven Marktposition von Ash Grove nicht überraschend”, sagte Analyst Robert Gardiner von Davy Stockbrokers. Der irische Konzern CRH müsse nun abwarten, wie die US-Firma sein Angebot bewerte, bevor er über eine Aufstockung entscheide.

Das traditionsreiche Familienunternehmen Ash Grove ist die Nummer fünf der US-Zementhersteller und will seine Eigner am 1. November über die CRH-Offerte entscheiden lassen. Der irische Konzern ist bereits Branchenprimus der US-Zementfabrikanten und insgesamt der zweitgrößte Baustoff-Zulieferer der USA. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Kanishka Singh and Conor Humphries. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)