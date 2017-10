MÄRKTE-Zement-Hersteller CRH wegen Übernahme von Ash Grove höher

Frankfurt, 23. Okt (Reuters) - Die Aussicht auf eine baldige Übernahme des US-Rivalen Ash Grove hat am Montag CRH an die Spitze des EuroStoxx50 gehievt. Die Aktien Zementherstellers stiegen an der Börse in Dublin um knapp drei Prozent auf 32,15 Euro. Die Aktionäre von Ash Grove hatten am Freitag die Übernahme durch die Iren für 3,5 Milliarden Dollar mehrheitlich genehmigt. Zuvor war ein mögliches zweites formales Gebot für Ash Grove von der US-Firma Summit Materials nicht zustande gekommen. Die 2009 von ehemaligen CRH-Managern gegründete Baufirma hatte bis Freitagabend Zeit, ihr laut Insidern mit 3,7 bis 3,8 Milliarden Dollar höheres Gebot endgültig auf den Tisch zu legen.

Der Vorstand von Ash Grove hat das CRH-Gebot bereits vorher einstimmig angenommen. Damit sei die Übernahme fast perfekt, schrieben die Analysten der Investmentbank Jefferies in einem Kommentar. Der Deal, der noch von den Kartellbehörden genehmigt werden muss, soll voraussichtlich Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres umgesetzt werden.

Das traditionsreiche Familienunternehmen Ash Grove ist die Nummer fünf der US-Zementhersteller. Der irische Konzern ist bereits Branchenprimus der US-Zementfabrikanten und insgesamt der zweitgrößte Baustoff-Zulieferer der USA.