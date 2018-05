MÄRKTE-Gummischuh-Hersteller Crocs überzeugt Anleger mit Gewinnsprung

Frankfurt, 08. Mai (Reuters) - Nach einem Gewinnsprung zum Jahresauftakt rennen Anleger in Scharen zum Gummischuh-Hersteller Crocs. Die Aktien der 2002 gegründeten US-Firma kletterten am Dienstag im vorbörslichen Handel an der Wall Street um sechs Prozent auf 16,01 Dollar. Crocs profitierte nach eigenen Angaben von einem starken Wachstum im Onlinegeschäft und steigerte seinen Quartalsumsatz zum fünften Mal in Folge. Die Erlöse seien um 5,7 Prozent auf 283 Millionen Dollar gestiegen und der Gewinn um 73 Prozent auf 12,5 Millionen. (Reporter: Amy Caren Daniel, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles