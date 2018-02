MÄRKTE-Geely-Einstieg macht Anleger von Daimler nervös - Aktie fällt

Frankfurt, 26. Feb (Reuters) - Die Unsicherheit über den neuen Großaktionär aus China hat am Montag die Anteilseigner von Daimler umgetrieben. Die Aktien des Stuttgarter Autobauers waren mit einem Kursabschlag von 0,6 Prozent zeitweise der größter Verlierer im Dax, der um knapp ein Prozent zulegte. Der Einstieg des chinesischen Konzerns Geely bei Daimler werfe zahlreiche Fragen auf, schrieb Analyst Philippe Houchois von der US-Bank Jefferies in einem Aktienkommentar. Vor allem sei unklar, welche Strategie Geely-Haupteigner Li Shufu verfolge und ob er einen Sitz im Aufsichtsrat anstrebe.

Andere deutsche Autoaktien lagen dagegen im Plus. Volkswagen legten 1,5 Prozent zu, BMW rückten um 1,1 Prozent vor. Der Geely-Einstieg bei Daimler zeige, dass ausländische Investoren an deutsche Unternehmen interessiert seien und das aktuelle Bewertungsniveau als attraktiv sähen, sagte Kapitalmarktanalyst Orlando Rodrigues von der Privatbank Donner & Reuschel. Die Titel von des schwedischen Autoherstellers Volvo, an denen Geely ebenfalls beteiligt ist, notierten knapp ein Prozent schwächer.

Geely hatte am Freitag mitgeteilt, 9,69 Prozent an Daimler zu halten und will nach eigenen Aussagen eine Allianz schmieden für selbstfahrende Autos und dem Ausbau der Elektromobilität. Eine Aufstockung der Beteiligung sei zunächst nicht geplant, ließ Li Shufu am Wochenende wissen. “Das dämpft weitere Übernahmefantasien und könnte ebenfalls ein Grund für das Kursminus sein”, sagte ein Händler. Mit dem Engagement von Geely bei Daimler sei außerdem schon länger gerechnet worden. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert; von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)