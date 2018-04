MÄRKTE-Ausblick gibt Daimler Auftrieb

Frankfurt, 27. Apr (Reuters) - Ein optimistischer Ausblick ermuntert Anleger zum Einstieg bei Daimler. Die Aktien gehörten am Freitag mit einem Kursplus von bis zu 1,4 Prozent zu den Favoriten im Dax.

Das Ziel eines leichten Anstiegs des operativen Gewinns impliziere ein Plus von 2,5 bis zehn Prozent, schrieb DZ Bank-Analyst Michael Punzet in einem Kommentar. Der Markt erwarte bislang einen leichten Rückgang. Er selbst erwarte ein Plus von 3,6 Prozent. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)