MÄRKTE-Milliardenofferte beflügelt Molkerei Dairy Crest

Frankfurt, 22. Feb (Reuters) - Eine umgerechnet 1,1 Milliarden Euro schwere Übernahmeofferte des kanadischen Konkurrenten Saputo beschert der britischen Molkerei Dairy Crest den größten Kurssprung seit viereinhalb Jahren. Die Aktien stiegen am Freitag zeitweise um knapp 15 Prozent auf 636,5 Pence. Dabei wechselten bis zum frühen Nachmittag bereits mehr als 26 Mal so viele Dairy-Crest-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag. An der Börse Toronto legten Saputo-Titel bis zu 5,4 Prozent zu. Die kanadische Firma bietet den Aktionären von Dairy Crest 620 Pence je Aktie. Das Management der britischen Käse-Herstellers begrüßte die Offerte als “fair und vernünftig”. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

