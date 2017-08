MÄRKTE -Einstieg von Hedgefonds schiebt Danone hoch

Frankfurt, 15. Aug (Reuters) - Der Einstieg des aktivistischen Hedgefonds Corvex Management hat am Dienstag den Anlegern Appetit auf Danone-Aktien gemacht. Ihr Kurs stieg in Paris um rund drei Prozent auf 68,40 Euro. Damit zählten die Papiere im EuroStoxx50 zu den Top-Favoriten. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte unter Berufung auf Insider berichtet, der Fonds besitze Anteile im Wert von 400 Millionen Euro, weil er Danone an der Börse für deutlich unterbewertet halte.

Am Montag hatte ein Bericht der "New York Post" über das angebliche Interesse von Kraft Heinz und Coca-Cola die Aktien um mehr als zwei Prozent in die Höhe getrieben. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)