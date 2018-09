MÄRKTE-Geldwäsche-Skandal belastet Danske Bank

Frankfurt, 14. Sep (Reuters) - Neue Schlagzeilen im Geldwäsche-Skandal haben die Aktien der dänischen Danske Bank am Freitag belastet. Die Papiere verloren an der Börse in Kopenhagen in der Spitze 4,8 Prozent auf 163,55 Kronen. Auslöser war Händlern zufolge ein Bericht der Zeitung “Wall Street Journal”, wonach US-Behörden einen gewaltigen Strom an Geldern aus Russland und den ehemaligen Sowjetunion-Staaten untersuchen. Dänemarks größte Bank wollte sich zu dem Bericht nicht äußern.

Die dänischen Behörden ermitteln bereits gegen das Institut. Es hatte Lücken bei ihren Vorkehrungen gegen Geldwäsche in Estland zugegeben.