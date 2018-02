MÄRKTE-Dow & Co holen wieder auf

Frankfurt, 06. Feb (Reuters) - Am Tag nach dem Kursbeben hält das Auf und Ab der Kurse die Anleger an den Aktienbörsen weiter auf Trab: Nach einer schwachen Eröffnung macht der Dow Jones seine Verluste wett und steigt um 1,4 Prozent. Auch der S&P500 und der Nasdaq-Composite drehen ins Plus. Der Dax grenzt seine Verluste ein und notiert nur noch 1,2 Prozent im Minus. Zuvor hatte er über zwei Prozent verloren.

Die wachsende Entspanntheit der Anleger spiegelte sich im VIX-Index wider, der als "Angstbarometer" gilt. Er fiel um 39 Prozent, nachdem er am Vormittag noch auf das höchste Niveau seit August 2015 gestiegen war.