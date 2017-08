MÄRKTE 4-Bilanzen belasten Dax - Siemens und ProSieben auf Talfahrt

Frankfurt, 03. Aug (Reuters) - Einige enttäuschende Quartalsbilanzen haben am Donnerstag den deutschen Aktienmarkt belastet. Der Dax fiel in den Anfangsminuten um 0,4 Prozent auf 12.136 Punkte. "Es gibt Licht und Schatten, und letzteres scheint zu überwiegen", sagte ein Händler. Siemens erfüllte die Prognosen nicht ganz, was deren im Leitindex besonders schwer gewichtete Aktien um rund zwei Prozent ins Minus drückte.

Unterstützung bekam der Dax von der Deutschen Telekom, deren Aktien nach der Vorlage des Zwischenberichtes um etwa ein Prozent stiegen. Auch BMW-Titel legten rund ein Prozent zu, während Beiersdorf-Papiere sich um 1,3 Prozent verbilligten. Der Autobauer hatte seinen Gewinn überraschend deutlich gesteigert, während eine Computerattacke die Gewinne des Nivea-Herstellers drückte.

Zu den Verlierern zählten auch ProSiebenSat.1-Aktien mit einem Kursminus von mehr als zwei Prozent. Florierende Geschäfte mit Sexspielzeug, Parfüm und Partnervermittlung hatten dem Konzern im zweiten Quartal zwar ein unerwartet kräftiges Gewinnwachstum beschert, doch leidet die Fernsehsparte unter rückläufigen Werbeeinnahmen.