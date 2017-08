MÄRKTE 5-Dax startet kaum verändert - Gea im Aufwind

Frankfurt, 04. Aug (Reuters) - Vor den mit Spannung erwarteten US-Konjunkturdaten kommt der Dax kaum vom Fleck. Er stagnierte zur Eröffnung am Freitag bei 12.144 Punkten.

Anleger erhoffen sich vom Arbeitsmarktbericht Hinweise auf die Geldpolitik der US-Notenbank. Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, sagte positive Zahlen voraus. "Daher wird die Fed wohl an ihrer bereits klar angedeuteten Bilanzreduktion festhalten, was perspektivisch zu höheren langfristigen US-Zinsen führen würde." Unter Bilanzreduktion verstehen Börsianer den Abbau der billionenschweren Wertpapierbestände der Fed.

Zu den Favoriten am deutschen Aktienmarkt zählte Gea mit einem Kursplus von 5,7 Prozent. Anleger hoffen Börsianern zufolge darauf, dass der aktivistische Investor Albert Frere das Management des Maschinenbauers auf Trab bringt und den Aktienkurs in die Höhe treibt. Frere hält einer Pflichtmitteilung zufolge gut drei Prozent an Gea. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Petra Jasper; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)