MÄRKTE 5-Dax verteidigt Freitagsgewinn - Euro hilft

Frankfurt, 07. Aug (Reuters) - Die Entspannung am Devisenmarkt hat den Dax am Montag gestützt. Er startete leicht im Plus bei 12.304 Punkten. Der Euro kostete 1,1785 Dollar und notierte damit mehr als einen US-Cent unter seinem Zweieinhalb-Jahres-Hoch der Vorwoche. Damit werden Waren heimischer Firmen auf dem Weltmarkt wieder wettbewerbsfähiger.

Dabei wirkten die überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag nach. Sie schürten Spekulationen, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen vor dem Jahresende noch einmal anhebt und im September den Abbau ihrer billionenschweren Wertpapierbestände ankündigt.

Die Aktien von Xing kletterten zur Eröffnung um 5,7 Prozent auf ein Rekordhoch von 265,35 Euro. Das Karriere-Netzwerk steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr um 22 Prozent auf 86 Millionen Euro. Der operative Gewinn wuchs um 19 Prozent auf 27,3 Millionen Euro.