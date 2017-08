MÄRKTE 4-US-Streit mit Nordkorea belastet Dax weiter

Frankfurt, 11. Aug (Reuters) - Die Furcht vor einem Krieg in Fernost hat dem Dax am Freitag erneut zugesetzt. Der deutsche Leitindex verlor zur Eröffnung 0,5 Prozent auf 11.953 Punkte.

"Nach wie vor zeichnet sich keine verbale Abrüstung zwischen den beiden emotionalen Führern aus Nordkorea und den USA ab", sagte Commerzbank-Analyst Lutz Karpowitz. US-Präsident Donald Trump warnte, Nordkorea würde bei einem Angriff auf Guam Probleme bekommen, wie sie nur wenige Länder erlebt hätten. Das asiatische Land hatte zuvor gedroht, die US-Militärbasis auf der Pazifikinsel ins Visier zu nehmen.

Zu den wenigen Gewinnern am Aktienmarkt gehörte Stabilus mit einem Kursplus von 2,7 Prozent. Der Autozulieferer hob nach einem Umsatz- und Gewinnsprung seine Gesamtjahresziele an. (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)