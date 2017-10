MÄRKTE-Dax-Anleger zögerlich - Rückversicherer auf Verkaufszetteln

Frankfurt, 14. Sep (Reuters) - Vor mit Spannung erwarteten US-Konjunkturdaten hat der Dax am Donnerstag den Rückwärtsgang eingelegt. Der Leitindex notierte in den ersten Handelsminuten 0,2 Prozent schwächer bei 12.529 Punkten.

Von der am Nachmittag veröffentlichten Entwicklung der Teuerung in den USA erhoffen sich Investoren Hinweise darauf, ob die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche den Abbau ihrer billionenschweren Wertpapier-Bestände ankündigt und so den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung signalisiert.

Zudem gibt die Bank von England (BoE) ihre Zinsentscheidung bekannt. Es sei zweifelhaft, ob die britische Notenbank eine baldige Erhöhung signalisieren werde, sagte Mike van Dulken, Chef-Analyst des Brokerhauses Accendo Markets. “Es arbeiten zwar mehr Leute, aber für weniger Geld. Gleichzeitig steigen die Preise. Das ist nicht gerade eine ideale Basis für eine Zinserhöhung.”

Bei den Einzelwerten stachen Münchener Rück mit einem Minus von 1,5 Prozent heraus. Der weltgrößte Rückversicherer vergraulte Anleger mit einer Gewinnwarnung. Durch die Wirbelstürme “Irma” und “Harvey” seien hohe versicherte Schäden zu erwarten, hieß es zur Begründung. Auch Titel von Hannover Rück gaben ein halbes Prozent nach.

Infineon litten unter einer Herunterstufung durch Goldman Sachs und fielen um 1,5 Prozent. Die Analysten senkten die Bewertung für den Halbleiterhersteller auf "Neutral" von "Buy".