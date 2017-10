MÄRKTE-Anleger in Kauflaune - Dax startet durch

Frankfurt, 18. Sep (Reuters) - Die Rekordjagd an den US-Börsen bringt neuen Schwung an den deutschen Aktienmarkt. Der Dax kletterte am Montag um 0,6 Prozent auf 12.597 Punkte und erreichte den höchsten Stand seit zwei Monaten. “Endlich haben die Anleger wieder Grund zur Hoffnung, was die Steuerreform des US-Präsidenten Donald Trump betrifft”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. “Zudem wird die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch kaum als Gefahr für die Aktienmärkte gesehen.”

Börsianer spekulieren darauf, dass die Chefin der Notenbank, Janet Yellen, bei dem Treffen den Startschuss für den Abbau der billionenschweren Wertpapier-Bestände geben wird. Zudem hoffen Anleger auf Hinweise zum Zeitpunkt der nächsten Zinsanhebung. An der Wall Street hatten die Börsen in der vergangenen Woche neue Rekordmarken geknackt. Der MSCI Weltindex erklomm am Montag ebenfalls ein neues Allzeithoch.

Im Dax gehörten die Aktien der Deutschen Post mit einem Plus von einem Prozent zu den größten Gewinnern. Analysten der Banken Barclays und Jefferies erhöhten die Kursziele für die Aktie.

Auf den Verkaufslisten im SDax standen erneut die Titel des Tierfutterhändlers Zooplus, der am Freitag seine Gewinn- und Umsatzprognosen gesenkt und den Aktienkurs auf Talfahrt geschickt hat. Zooplus verloren am Montag weitere sechs Prozent. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Nadine Schimroszik. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)