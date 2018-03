MÄRKTE-Italien-Wahl und neue Trump-Drohungen belasten den Dax

Frankfurt, 05. Mrz (Reuters) - Die Sorge vor einem weltweiten Handelskrieg und einer politischen Hängepartie in Italien hat Anlegern am Montag auf den Magen geschlagen. Der Dax verlor zu Börsenstart 0,7 Prozent auf 11.837 Punkte.“An den Aktienmärkten geht verstärkt das Angstgespenst um”, sagte Volkswirt Christian Schmidt von der Landesbank Helaba. Vor allem neue Drohungen aus den USA über Strafzölle auf diverse EU-Produkte steigere bei Anlegern die Furcht vor einer Rezession auf beiden Seiten des Atlantiks, fügte Commerzbank-Experte Ulrich Leuchtmann hinzu. Bereits am Freitag hatte der Dax deswegen 2,3 Prozent verloren.

US-Präsident Donald Trump nahm nach der Ankündigung von Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte nun auch die europäischen Autobauer ins Visier und drohte damit, ihre Exporte in die USA mit hohen Abgaben zu belasten. Damit steige die Furcht vor einem“ernsthaften Handelskrieg”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Berliner Brokerhaus AxiTrader. Die Titel von BMW Daimler rutschten um je rund zwei Prozent ab. VW verloren 0,9 Prozent. Die Autozulieferer Continental und Leoni gaben ebenfalls je rund ein Prozent nach.

Nach der Parlamentswahl in Italien erwarteten Experten eine langwierige Regierungsbildung. Euro-kritische Parteien legten deutlich zu. Es sei zu erwarten, dass es in Italien nun nicht mehr zu sinnvollen Strukturreformen komme, sagte Fabio Fois, Analyst bei Barclays. Das Risiko sei groß, dass frühere Reformen zurückgeschraubt würden.