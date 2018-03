MÄRKTE-Dax-Anleger wagen vor EZB-Entscheid nicht viel

Frankfurt, 08. Mrz (Reuters) - Im Vorfeld der EZB-Zinsentscheidung haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückgehalten. Der Dax startete am Donnerstag wenig verändert bei 12.243 Punkten. Die meisten Volkswirte rechnen damit, dass die Notenbanker höchstens minimale geldpolitische Schritte wagen. Anleger warten gespannt, ob EZB-Chef Mario Draghi zur schwierigen Regierungsbildung in Italien und zum drohenden Handelskrieg in Folge der geplanten US-Schutzzölle Stellung nehmen wird.

Die Hoffnung auf ein Einlenken von US-Präsident Donald Trump bezüglich seiner Zollpläne sorgte Händlern zufolge für etwas positiven Schwung, vor allem an den asiatischen Börsen. “Die Frage, ob es sich hier nur um einen kurzfristigen Effekt handelt oder doch den Beginn eines Handelskrieges darstellt, bleibt weiter offen”, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst vom Handelshaus AxiTrader. Trump gelte als unberechenbar.

Ein gesunkener Betriebsgewinn machte Merck zu schaffen. Die Aktien des Pharma- und Spezialchemiekonzerns lagen mit einem Minus von 1,5 Prozent am Dax-Ende. Nicht gut weg bei den Anlegern kam auch Hugo Boss. Der Modekonzern rechnet 2018 mit Ergebnisbelastungen durch Währungseffekte und Umbaukosten. Die Aktien brachen um mehr als sieben Prozent ein.

Kräftigen Rückenwind bescherten dem Biotechunternehmen Evotec exklusive Verhandlungen mit Forschungspartner Sanofi über eine neue Plattform-Kooperation. Die Titel gewannen 6,5 Prozent.

Eine Kaufempfehlung von Bofa Merrill trieb Adidas-Aktien an, die 2,6 Prozent zulegten. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)