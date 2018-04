MÄRKTE-Dax-Anleger fürchten Eskalation im Handelsstreit

Frankfurt, 06. Apr (Reuters) - Die Furcht vor einer Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China hat den Dax zum Wochenschluss belastet. Der deutsche Leitindex verlor 0,5 Prozent auf 12.241 Zähler. US-Präsident Donald Trump legt in dem Handelskonflikt nach und droht mit zusätzlichen Zöllen im Volumen von 100 Milliarden Dollar. Die chinesische Regierung reagierte prompt und kündigte mögliche Gegenmaßnahmen an. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex dank Spekulationen auf eine Einigung in dem Konflikt noch 2,9 Prozent fester geschlossen.

Im Fokus steht neben dem Dauerthema Handelsstreit auch die Veröffentlichung der US-Beschäftigtenzahlen am Nachmittag (14.30 Uhr MESZ). Von Reuters befragte Analysten rechnen mit 193.000 neu geschaffenen Stellen. Noch wichtiger ist für Börsianer allerdings die Entwicklung der Stundenlöhne, da diese Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen liefern. Experten prognostizieren ein Lohnplus von 0,2 Prozent nach 0,1 Prozent im Vormonat.

Unter den Einzelwerten im Dax ragten die Aktien von Infineon heraus, die im Sog von Samsung 1,5 Prozent nachgaben. Samsung hat zum Jahresauftakt so viel Geld verdient wie nie zuvor. Den Aktienmarkt beeindruckten diese Zahlen allerdings wenig. Dort dominierten die Bedenken, dass der Halbleiter-Boom zu Ende geht und auch auf dem Smartphone-Markt die Luft dünner wird. Samsung-Aktien verloren im asiatischen Handel zeitweise 2,7 Prozent. Größter Gewinner im Dax waren die Aktien der Lufthansa mit einem Plus von 1,7 Prozent. (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Myria Mildenberger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)