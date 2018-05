MÄRKTE-Dax vor Pfingsten unverändert - "Börsenampel bleibt auf grün"

Frankfurt, 18. Mai (Reuters) - Nach dem deutlichen Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten legt der Dax erst einmal eine Verschnaufpause ein. Der deutsche Leitindex startete am Freitag vor dem langen Pfingstwochenende unverändert mit 13.115 Punkten in den Handel. Rückenwind bekam er vom schwächeren Euro, der bei knapp über 1,18 Dollar verharrte. “Hingegen wurden die unsichere Entwicklung in Italien, der Ölpreis-Anstieg sowie die Sorge vor steigenden Zinsen offenkundig von vielen Anlegern – zumindest temporär – beiseite geschoben”, sagte Marktanalyst Heinz-Gerd Sonnenschein von der Postbank.

Auch die jüngsten Entwicklungen im Handelsstreit zwischen den USA und China ließen Investoren aufatmen. Die Volksrepublik bot Insidern zufolge an, das von US-Präsident Donald Trump kritisierte Handelsdefizit seines Landes jährlich um rund 200 Milliarden Dollar zu reduzieren. “Die Börsenampel bleibt auf grün”, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Handelshaus AxiTrader. “Die Anleger setzen nun auf eine Fortsetzung der Rally in Richtung Rekordhoch.” Dieses hatte der Dax im Januar mit 13.596,89 Punkten erreicht.

Größter Dax-Verlierer waren am Freitag die Titel der Deutschen Börse mit einem Kursminus von 1,2 Prozent. Analysten der Berenberg Bank empfahlen die Aktien zum Verkauf und senkten ihr Kursziel auf 109 von 115 Euro. Auf der Gewinnerseite standen trotz eines Dividendenabschlags Aktien der Deutschen Telekom und Fresenius Medial Care mit einem Plus von je rund 0,5 Prozent. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Klaus-Peter Senger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)