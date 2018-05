MÄRKTE-Dax startet mit Mini-Plus - Handelsstreit rückt in Fokus

Frankfurt, 31. Mai (Reuters) - Am Fronleichmans-Feiertag haben sich Anleger nur vorsichtig aus der Deckung gewagt. Zwar ließen die Sorgen vor Neuwahlen in Italien nach. Neue Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Handelskonflikt mit den USA schürten an den Börsen jedoch Ängste vor einer Eskalation des Streits um Importzölle. Der Dax legte zu Handelsbeginn am Donnerstag 0,1 Prozent auf 12.799 Punkte zu. Der Euro verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 1,1696 Dollar. Investoren würden jetzt erst einmal abwarten, sagte Marktanalyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets.

In Italien unternehmen die rechte Lega und die populistische 5-Sterne-Bewegung einen neuen Anlauf für eine Koalition. Befürchtungen von Anlegern, ein erneuter Urnengang in Italien könne de facto zu einer Abstimmung über den Verbleib Italiens in der Euro-Zone werden, hatten die Aktienmärkte in Europa und den Euro in den vergangenen Tagen stark belastet.

Mit angezogener Handbremse waren Anleger von Autoaktien unterwegs, nachdem die “Wirtschaftswoche” berichtete, Trump habe beim Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron gesagt, er werde seine Handelspolitik beibehalten, bis keine Mercedes-Modelle mehr auf der Fifth Avenue in New York rollten. Daimler-Aktien gaben 0,7 Prozent nach. Die Titel von VW und BMW verloren je knapp ein Prozent.

Händler erwarteten einen vergleichsweise ruhigen Handel, da in großen deutschen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und Hessen Feiertag ist.