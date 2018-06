MÄRKTE-Dax startet höher - Deutsche Bank auf Erholungskurs

Frankfurt, 01. Jun (Reuters) - Die Aussicht auf eine Regierungsbildung in Italien ohne Neuwahlen hat bei Anlegern zunächst für Erleichterung gesorgt. Der Dax startete am Freitag 0,6 Prozent höher bei 12.676 Punkten. Die Erholung stehe aber auf wackeligen Beinen, betonten Händler. “Die Anzahl der belastenden Faktoren ist zu groß”, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. Die Angst vor einem Handelskrieg sei wieder präsent, nachdem US-Präsident Donald Trump Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der EU verhängte. In Italien steht nach langem Ringen eine Regierung von Populisten und Rechten vor der Vereidigung. In Spanien hat der Markt eine weitere Regierungskrise vor Augen.

Börsianer schauen zum Wochenausklang vor allem auf die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten. Für Mai erwarten von Reuters befragte Experten einen Zuwachs von 188.000 Stellen nach plus 164.000 im Vormonat.

Gesprächsthema blieb die Deutsche Bank, deren Aktien mit einem Plus von zwei Prozent zunächst auf Erholungskurs gingen. Laut eines Berichtes des “Wall Street Journal” vom Donnerstag hat die US-Notenbank (Fed) das US-Geschäft des Instituts schon vor einem Jahr als “in schwierigem Zustand” eingestuft. Die Aktien hatten daraufhin rund sieben Prozent verloren und den niedrigsten Schlusstand aller Zeiten markiert.

Im TecDax brachen die Aktien von Dialog Semiconductor um 13 Prozent ein. Der Chiphersteller geht wegen einer geringeren Nachfrage durch den wichtigsten Kunden Apple in diesem Jahr von weniger Umsatz aus als ursprünglich angenommen.