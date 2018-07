MÄRKTE-Starke Firmenbilanzen geben Dax Auftrieb

Frankfurt, 24. Jul (Reuters) - Starke Geschäftszahlen der Google-Mutter Alphabet und Kursgewinne an den asiatischen Börsen ermuntern Anleger zur Rückkehr in den deutschen Aktienmarkt. Nach drei Tagen mit Kursverlusten in Folge stieg der Dax zur Eröffnung am Dienstag um 0,4 Prozent auf 12.594 Punkte.

Die gestiegene Gewinnmarge von Alphabet hob Börsianern zufolge die Stimmung in der europäischen Technologiebranche. Hinzu komme ein optimistischer Ausblick des österreichischen Apple-Zulíeferers AMS. Dessen in Zürich notierte Aktien stiegen um 11,6 Prozent. Im Dax gehörte der Chip-Hersteller Infineon mit einem Kursplus von 1,2 Prozent zu den Favoriten. Die Titel des Chip-Designers Dialog Semiconductor gewannen 3,3 Prozent. “Der AMS-Ausblick schürt Hoffnungen auf ähnlich optimistische Aussagen bei Dialog”, sagte ein Börsianer.

Gefragt waren auch die Aktien von Klöckner & Co. (KlöCo), die sich um 2,9 Prozent verteuern. Der Stahlhändler steigerte dank anziehender Preise in den USA seinen operativen Gewinn um etwa ein Drittel.