MÄRKTE-Anleger halten sich zum Wochenstart zurück - Dax startet tiefer

Frankfurt, 30. Jul (Reuters) - Schwache Vorgaben aus den USA und Asien haben am Montag die Stimmung an der deutschen Börse belastet. Der Dax startete 0,3 Prozent schwächer mit 12.822 Punkten in den Handel. Investoren blieben nach Angaben von Händlern zurückhaltend, weil in dieser Woche zahlreiche Firmenbilanzen sowie wichtige Zentralbankentscheidungen in Japan und den USA anstehen. Auch trauten einige Anleger der vergangene Woche getroffenen Handelsabsprache von US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker nicht über den Weg. Zwar hätten sich die beiden darauf verständigt, dass es Gespräche zum Abbau von Handelsschranken geben solle, sagte Volkswirt Christian Schmidt von der Landesbank Helaba. “Jedoch hat die Vergangenheit bereits gezeigt, dass verschiedene Absichtserklärungen seitens des US-Präsidenten nur kurze Halbwertzeiten aufwiesen.”

Einer der größten Gewinner an der deutschen Börse waren die Aktien des Anlagenbauers Gea Group mit einem Kursplus von 5,3 Prozent. Die Quartalszahlen des Unternehmens seien besser ausgefallen als erwartet, sagte ein Händler.

Dagegen zeigten sich Investoren enttäuscht von den Zahlen des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers. Dessen Aktien verloren zu Handelsbeginn 3,7 Prozent. Der Umsatz stagnierte im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 und der Gewinn nach Steuern ging um zehn Prozent zurück.