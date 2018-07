MÄRKTE-Dax macht etwas Boden gut - Lufthansa heben ab

Frankfurt, 31. Jul (Reuters) - Ungeachtet der Schwächephase an der Wall Street hat sich der Dax.GDAXI> zu Börsenstart am Dienstag vorsichtig nach vorne getraut. Der deutsche Leitindex legte um 0,1 Prozent auf 12.812 Punkte zu. Im Fokus standen die Quartalszahlen gleich mehrerer Dax-Firmen, darunter HeidelbergCement und die Lufthansa, die Börsianer überzeugten.

Bei der Lufthansa ging das Ergebnis unter anderem wegen Kosten für den Ausbau der Billigflugtochter Eurowings zwar um 3,4 Prozent auf 982 Millionen Euro zurück. Analysten hatten aber mit noch stärkeren Einbußen gerechnet, die Aktien der Lufthansa legten daher um 5,5 Prozent zu und waren mit Abstand größter Gewinner im Dax.

Unter den Top-Favoriten in der ersten Börsenliga waren auch die Papiere von HeidelbergCement mit einem Kursplus von 2,3 Prozent. Der Baustoffkonzern profitierte von einer guten Wirtschaftsentwicklung in Europa und Nordamerika und steigerte seinen Gewinn im zweiten Quartal. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Olaf Brenner Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)