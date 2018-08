MÄRKTE-Türkei-Turbulenzen setzen Dax zu - Bayer im freien Fall

Frankfurt, 13. Aug (Reuters) - Die Währungskrise in der Türkei setzt der deutschen Börse zum Wochenstart erneut zu. Der Dax startete den Handel am Montag 0,6 Prozent schwächer bei 12.347 Punkten. “Die Börsen sind zurück im Krisenmodus”, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. “Das ist aktuell ein gefährlicher Cocktail aus Belastungsfaktoren.” Neben dem Kursabsturz der türkischen Lira, von dem Investoren Ansteckungseffekte für Schwellenländer und sogar europäische Banken befürchten, schlummere noch der Handelsstreit zwischen USA und China in den Köpfen der Anleger.

Steil bergab ging es für die Aktien von Bayer, sie verloren 9,2 Prozent und waren mit Abstand der größte Verlierer im Dax. Der Chemie- und Pharmakonzern wurde in den USA zu einer Schadenersatzzahlung von 289 Millionen Dollar verdonnert im Zusammenhang mit einem glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittel der Tochter Monsanto. Börsianer fürchten nun, dass das nur der Anfang einer ganzen Welle an Schadenersatzforderungen ist, da sich Monsanto noch rund 5000 ähnliche Klagen gegenüber sieht.

Die Sorge der Anleger vor Problemen bei Banken in Folge der Türkei-Krise setzte den Aktien der Geldhäuser zu. Deutsche-Bank-Titel verloren 2,2 Prozent, Commerzbank-Aktien fielen um 1,5 Prozent.