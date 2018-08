MÄRKTE-Dax macht zu Handelsstart Boden gut - RWE nach Zahlen gefragt

Frankfurt, 14. Aug (Reuters) - Nach den Kursverlusten in den vergangenen Tagen haben Börsianer am Dienstag die Chance zum Wiedereinstieg in Aktien genutzt. Der Dax stieg zu Handelsbeginn um 0,7 Prozent auf 12.447 Punkte. Rückenwind kam unter anderem vonseiten der Konjunktur: Die deutsche Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal trotz des Handelsstreits mit den USA stärker als Volkswirte erwartet haben. Jedoch bleibe die Währungskrise in der Türkei und der andauernde Streit zwischen den USA und China um höhere Zölle in den Hinterköpfen der Anleger, sagte Marktanalyst Christian Henke vom Brokerhaus IG. “Die genannten Risiken stehen zurzeit einer nachhaltigen Erholung im Weg.”

Einer der größten Gewinner im Dax waren die Aktien von RWE mit einem Kursplus von 1,3 Der Energiekonzern verdiente im ersten Halbjahr zwar etwas weniger, bestätigte aber die Prognose für das Gesamtjahr und den Dividendenausblick. Die Titel von Bayer rückten nach ihrem mehr als zehnprozentigen Kurssturz vom Montag wieder etwas nach vorne, sie legten ein halbes Prozent auf 84,17 Euro zu.

Im Technologieindex TecDax rutschten die Aktien von Nordex um 2,7 Prozent ab, nachdem der Windturbinenbauer im ersten Halbjahr in die roten Zahlen geraten ist.