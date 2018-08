MÄRKTE-Dax startet mit Mini-Plus in den Handel

Frankfurt, 15. Aug (Reuters) - Die Dax-Anleger haben sich am Mittwoch mit Aktienkäufen zurückgehalten. Der deutsche Leitindex startete mit 12.384 Zählern nur knapp im Plus. Börsianern zufolge dürften sich die Investoren wegen der Türkei-Krise nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Die USA drohen mit weiterem wirtschaftlichen Druck, sollte US-Pastor Andrew Brunson weiter in der Türkei festgehalten werden.. Am Mittwoch erholte sich die die türkische Lira allerdings etwas und notierte zum Dollar bei 6,18 Lira. Zu Wochenbeginn war auf ein Rekordtief von 7,24 zum Dollar gefallen.

Zu den größten Dax-Gewinnern zählten die Aktien von Fresenius Medical Care und Lufthansa, die sich um gut ein Prozent verteuerten. Bayer und Volkswagen gaben jeweils 0,3 Prozent nach.

Am Nachmittag dürften Konjunkturdaten aus den USA in den Fokus rücken, unter anderem die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze. Von den Zahlen erhoffen sich Börsianer Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.