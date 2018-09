MÄRKTE-Dax kommt nicht in Fahrt - Handelsstreit drückt die Stimmung

Frankfurt, 07. Sep (Reuters) - Nach seinem Rutsch unter die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten bleibt der Dax unter Druck. Er startete den Handel am Freitag unverändert bei 11.960 Punkten. “Der Kampf um die 12.000er Marke besteht noch”, sagte Analyst Orlando Rodrigues von der Privatbank Donner & Reuschel. “Sollte diese Marke heute aufgegeben werden, kann es sehr dynamisch Richtung 11.800 gehen.”

Für Nervosität sorgte weiter die Androhung von US-Präsident Donald Trump, auf chinesische Waren zusätzliche Einfuhrzölle zu erheben. Zudem will Trump laut einem Bericht des Fernsehsenders CNBC den Handel mit Japan auf den Prüfstand stellen. “Insgesamt zeichnet sich ab, dass der Handelsstreit die Märkte wohl noch lange Zeit in den Bann ziehen wird”, sagte Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba. Zurückhaltung herrschte auch wegen der US-Jobdaten, die im Tagesverlauf erwartet werden.

Dax-Aufsteiger Wirecard war erneut gefragt: Die Aktien stiegen um zwei Prozent und waren unter den größten Gewinnern im TecDax. Die Aktien der Commerzbank, die im Dax durch Wirecard am 24. September ersetzt werden, notierten rund ein halbes Prozent fester.

Größter Dax-Verlierer waren die Papiere des Chipherstellers Infineon mit einem Kursminus von 2,3 Prozent. Bereits an der Wall Street und in Asien hatte es einen Ausverkauf von Tech-Werten gegeben. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz.)