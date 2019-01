MÄRKTE-Dax-Anleger halten sich vor Fed-Entscheid zurück

Frankfurt, 30. Jan (Reuters) - Vor dem ersten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed in diesem Jahr hat sich der Dax am Mittwoch kaum bewegt. Der deutsche Leitindex startete mit 11.212 Zählern knapp im Minus. Eine Zinserhöhung gilt unter Börsianern als ausgeschlossen. Dafür werden sie am Abend die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell auf die Goldwaage legen. Sie erhoffen sich eine Bestätigung ihrer Einschätzung, dass 2019 keine weiteren Zinserhöhungen kommen werden.

“Die Erwartung der Anleger und die Erwartung der Fed gingen bislang massiv auseinander”, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. “Um diesem Dilemma zu entkommen, dürfte die Fed die Abhängigkeit zukünftiger Zinsentscheidungen von der wirtschaftlichen Entwicklung um so stärker betonen.”

Neben der US-Zinspolitik stand auch das Brexit-Chaos im Fokus der Anleger. Die Abgeordneten im britischen Unterhaus votierten am Dienstagabend für eine Vorlage, die die bisherige Regelung für die irische Grenze - den sogenannten “Backstop” - durch alternative Mechanismen ersetzen würde. Damit stehen die Zeichen auf neuen Streit mit der EU. In puncto Zollstreit hoffen die Anleger auf eine Annäherung zwischen den USA und China. Am Mittwoch sollte eine neue Gesprächsrunde starten.

Im Dax gehörten Siemens nach einem rückläufigen operativen Gewinn im ersten Quartal mit zu den schwächsten Werten. Die Aktien gaben 0,6 Prozent nach.