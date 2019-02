MÄRKTE-Dax startet kraftlos - Infineon steigen nach Zahlen

Frankfurt, 05. Feb (Reuters) - Die Dax-Anleger haben sich am Dienstag von der Rally an den US-Börsen zunächst kaum mitreißen lassen. Der deutsche Leitindex trat mit 11.180 Punkten auf der Stelle.

Die mauen Handelsumsätze seien für einen Monatsanfang eher untypisch, schrieben die Analysten der Helaba in einem Marktkommentar. “Insofern steht die Frage im Raum, ob die Anleger erst wieder aktiver werden, wenn die mit dem Brexit und dem weiterhin ungelösten Handelsstreit einhergehenden Unsicherheiten ausgeräumt wurden.”

Investoren an der Wall Street werden vor allem auf die Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Donald Trump am Abend warten. “Dass Trump hier neue Vorschläge oder gar Kompromisse zur Vermeidung einer neuen Regierungsschließung unterbreitet, ist jedoch unwahrscheinlich”, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

Nach durchwachsenen Geschäftszahlen schwankten die Aktien von Infineon vom Minus ins Plus und lagen zuletzt zwei Prozent höher bei 19,80 Euro. Der operative Gewinn im ersten Geschäftsquartal fiel höher aus als erwartet. Für das Geschäftsjahr 2018/19 dämpfte der Halbleiterkonzern aber die Erwartungen: Der Umsatz soll weniger stark wachsen als gedacht, die Marge niedriger ausfallen.

Wirecard blieben auf Erholungskurs. Die Aktien lagen mit einem Plus von mehr als vier Prozent an der Dax-Spitze, nachdem sie am Montag knapp 14 Prozent zugelegt hatten. Die Aktie war vergangene Woche nach Medienberichten über angebliche finanzielle Unregelmäßigkeiten eines Mitarbeiters abgestürzt. Der Zahlungsabwickler hatte diese zurückgewiesen und um Vertrauen geworben. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)