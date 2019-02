MÄRKTE-Mögliche Einigung im Zollstreit macht Anleger risikofreudiger

Frankfurt, 21. Feb (Reuters) - In der Hoffnung auf eine bevorstehende Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China haben sich Anleger am Donnerstag Aktien in ihre Depots gepackt. Der Dax startete 0,4 Prozent fester mit 11.445 Punkten in den Handel. “Die Lage an den internationalen Finanzmärkten scheint sich erst einmal entspannt zu haben”, sagte Marktanalyst Christian Henke vom Brokerhaus IG. “Die Sorgen über eine Verschärfung des Konflikts mit der Europäischen Union oder die zähen Brexit-Verhandlungen wurden vorerst verdrängt.”

Nach Information von Insidern begannen China und die USA die Umrisse einer Einigung zu skizzieren. Geplant seien sechs Absichtserklärungen unter anderen zu den Bereichen geistiges Eigentum, Dienstleistungen, Technologietransfer, Landwirtschaft und Währung, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen zu Reuters.

Die Deutsche Telekom überzeugte ihre Anleger mit ihrem Zahlenwerk nicht, die Aktien gaben 1,4 Prozent nach. Börsianer verwiesen auf einen zurückhaltend klingenden Ausblick des Telekomanbieters. “Das drückt die Stimmung, obwohl 2018 ganz solide gelaufen ist”, sagte ein Händler.

Im Nebenwerteindex MDax stürzten die Aktien von Siltronic um 8,5 Prozent ab. Der Siliziumscheiben-Hersteller aus München rechnet nach zwei Boom-Jahren mit einem abflauenden Geschäft und kündigte für 2019 einen Gewinnrückgang an. Die Aktien des Siltronic-Großaktionärs Wacker Chemie verloren 1,5 Prozent. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Sabine Ehrhardt Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)