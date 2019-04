MÄRKTE-Dax erobert zum Wochenstart die 12.000er Marke zurück

Frankfurt, 15. Apr (Reuters) - In der Hoffnung auf eine baldige Lösung im Zollstreit zwischen China und den USA und weitere solide Unternehmensgewinne haben sich Börsianer am Montag vorsichtig aus der Deckung gewagt. Der Dax startete den Handel in der verkürzten Karwoche 0,1 Prozent höher bei 12.011 Punkten. “Der Durchbruch über die 12.000er Marke gibt den Anlegern Grund zur Hoffnung, dass es sich nicht nur um eine kurzfristige Erholungsrally handelt”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader,

Positiv bei Börsianern kamen Aussagen von US-Finanzminister Steven Mnuchin an. Er signalisierte am Rande der IWF-Frühjahrestagung in Washington, dass die Verhandlungen mit China bald auf die Zielgerade gingen. Insidern zufolge sind die USA dazu bereit, ihre Forderungen nach dem Abbau von Industrie-Subventionen abzuschwächen. Außerdem spekulierten Investoren auf gute Zahlen von US-Firmen, nachdem die Bank JP Morgan am Freitag für das erste Quartal Milliardengewinne verkündet hatte. Am Montag legen Goldman Sachs und Citi ihre Bilanzen für das erste Quartal offen.

Unter den Verlierern im Dax waren die Aktien von Daimler mit einem Kursabschlag von knapp einem halben Prozent. Das Kraftfahrtbundesamt leitete ein Anhörungsverfahren gegen den Stuttgarter Autobauer wegen des Verdachts auf eine unzulässige Abschaltvorrichtung ein. Laut “Bild am Sonntag” sind 60.000 Fahrzeuge betroffen. Die Titel von BMW und VW lagen knapp im Plus. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)