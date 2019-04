MÄRKTE-Dax stellt neue Jahresbestmarke auf - Lufthansa brechen ein

Frankfurt, 16. Apr (Reuters) - Nach der Zurückeroberung der psychologisch wichtigen 12.000-Punkte-Marke hat der Dax einen neuen Gipfel erklommen. Am Dienstag kletterte der deutsche Leitindex um 0,2 Prozent nach oben und stellte mit 12.041 Zählern eine neue Jahresbestmarke auf. “Die Chancen stehen gut, dass die aktuellen Kursniveaus nachhaltig verteidigt werden können”, sagte Investmentstratege Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer.

Allerdings warnten Analysten auch vor zu viel Optimismus angesichts weiterer Bilanzzahlen von US-Unternehmen. Mit Bank of America, Blackrock, IBM, Johnson & Johnson und Netflix stehen einige Schwergewichte auf der Agenda. Goldman Sachs hatte die Investoren am Montag mit einem Gewinneinbruch im ersten Quartal enttäuscht.

Die Aktien von Wirecard setzten ihren vor ein paar Tagen gestarteten Höhenflug fort. Sie legten um 2,8 Prozent zu und waren damit Spitzenreiter im Dax.

Mit Abstand größter Verlierer im Leitindex waren die Titel der Lufthansa mit minus 4,9 Prozent. Die Fluggesellschaft verzeichnete im Zeitraum Januar bis März vor allem wegen höherer Treibstoffkosten einen operativen Verlust von 336 Millionen Euro. Auch der Preisdruck sei zum Jahresauftakt höher gewesen.

Im Nebenwerteindex MDax kletterten die Aktien von Zalando um 8,5 Prozent nach oben. Europas größter Online-Modehändler peilt für das erste Quartal einen bereinigten Betriebsgewinn (Ebit) in Höhe eines einstelligen Millionenbetrags an. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)