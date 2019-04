MÄRKTE-Dax startet kaum verändert - Wirecard im Plus

Berlin, 17. Apr (Reuters) - Der deutsche Aktienmarkt ist nach überraschend starken Konjunkturdaten aus China am Mittwoch kaum verändert in den Tag gestartet. Der Dax notierte zu Handelsbeginn mit 12.103 Punkten auf dem Niveau des Vortages. Das Wachstum in China fiel zuletzt etwas stärker aus als erwartet, zudem zogen Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze an. “Die guten Daten aus dem Reich der Mitte senden auch ein Signal nach Deutschland, das wegen der hohen Exportabhängigkeit nach China von einem weiterhin robusten Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft profitierten sollte”, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Handelshaus AxiTrader.

Mit 4,6 Prozent Plus standen die Wirecard<WDIG.DE-Aktien an der Dax-Spitze. Die Finanzaufsicht Bafin erstattete Insidern zufolge in den Ermittlungen wegen möglicher Kursmanipulation Anzeige gegen Journalisten und Investoren. Die Commerzbank-Papiere legten 2,2 Prozent zu. Einem Bericht zufolge ist die niederländische Großbank ING an dem Geldhaus interessiert. (Reporterin: Christina Amann redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)