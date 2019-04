MÄRKTE-Dax geht nach sechs Gewinntagen die Puste aus

Frankfurt, 18. Apr (Reuters) - Vor dem langen Osterwochenende herrscht an der Börse Zurückhaltung. Nach sechs Gewinntagen in Folge startete der Dax am Gründonnerstag mit einem Verlust von 0,1 Prozent auf 12.140 Punkte in den Handel. “Der Jahresstart war fulminant und die Gewinne werden langsam abgesichert”, sagte Orlando Rodrigues, Chefhändler bei der Privatbank Donner & Reuschel. Seit Jahresbeginn hat der Leitindex gut 15 Prozent zugelegt.

Im Rampenlicht standen die im Nebenwerteindex MDax notierten Titel von Osram mit einem Kursverlust von 5,5 Prozent. Laut einem Bericht des “Manager Magazin” wachsen bei den Finanzinvestoren Bain und Carlyle Zweifel an einer Übernahme des Lichttechnikkonzerns.

Die ebenfalls im MDax notierten Titel von Sartorius kletterten dagegen mit einem Kursplus von 2,8 Prozent an die Spitze in dem Index. Der Laborausrüster baute Umsatz und Gewinn im ersten Quartal deutlich aus. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Ralf Banser Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)