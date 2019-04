MÄRKTE-Dax legt nach Kursrally Verschnaufpause ein

Frankfurt, 29. Apr (Reuters) - Nach der jüngsten Kursrally halten sich Anleger zu Beginn der neuen Börsenwoche zurück. Der Dax startete am Montag unverändert mit 12.317 Punkten in den Handel. “Momentan richtet sich die Aufmerksamkeit der Investoren auf die laufende Berichtssaison der Unternehmen, welche bisher zumindest teilweise ebenfalls zu überzeugen wusste. Hält dieser Trend an, dürften die Kurse noch etwas weiter anziehen”, sagte Thomas Metzger, Chef der Vermögensverwaltung beim Bankhaus Bauer. Im Laufe der Woche öffnen wieder zahlreiche Firmen ihre Bücher, darunter die Lufthansa, Volkswagen, BASF, Apple und die Google-Mutter Alphabet.

Weniger überzeugend fanden Investoren das Zahlenwerk von Covestro. Die im Dax notierten Titel verloren 1,5 Prozent. Das Ergebnis des Kunststoff-Herstellers ging im ersten Quartal deutlich zurück.

Im Nebenwerteindex MDax waren dagegen die Titel von Fielmann gefragt, sie zogen um gut drei Prozent an. Die Optikerkette steigerte den Gewinn zu Jahresbeginn stärker als den Umsatz. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)