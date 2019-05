MÄRKTE-Dax startet kaum verändert - Warten auf US-Jobdaten

Berlin, 03. Mai (Reuters) - Der deutsche Aktienmarkt ist vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten kaum verändert in den Tag gestartet. Der Dax notierte in den ersten Minuten unverändert bei 12.345 Zählern. Auf den US-Jobdaten am Nachmittag liege der Fokus der Investoren, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von der Vermögensverwaltung QC Partners. “Alles andere als eine weitere deutliche Zunahme der Beschäftigung wäre eine herbe Enttäuschung.” Die Börsianer erhoffen sich aus dem Zahlenwerk Hinweise zum Wirtschaftswachstum in den USA und damit auf den weiteren Zinskurs der Notenbank.

Größter Gewinner im Dax waren die Aktien von Adidas mit einem Plus von 5,3 Prozent. Der Sportartikelhersteller hatte zum Jahresauftakt deutlich mehr Gewinn erwirtschaftet. (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)