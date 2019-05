MÄRKTE-Zollstreit-Feuer lodert wieder an der Börse auf - Dax fällt

Frankfurt, 06. Mai (Reuters) - Der Zollstreit ist mit einem Paukenschlag ins Bewusstsein der Anleger zurückgekehrt. Zum Wochenauftakt startete der deutsche Leitindex Dax mit einem Minus von 1,9 Prozent auf 12.174 Punkte in den Handel. “Die Hoffnungen an den fast schon sicher geglaubten Schmusekurs im schwelenden US-chinesischen Handelsstreit schwinden”, sagte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. “Dass Donald Trump keine Engelsgeduld besitzt und wankelmütig in seiner Stimmung bleibt, dürfte für neues Unbehagen an den Aktienmärkten sorgen.” Der US-Präsident hatte am Wochenende per Twitter überraschend für kommenden Freitag eine Erhöhung von Importzöllen für bestimmte chinesische Produkte von zehn Prozent auf 25 Prozent angekündigt. Unklar ist nun, wie die Regierung in Peking reagiert.

Zu den größten Verlierern gehörten Tech-Werte wie die des Chipherstellers Infineon mit minus 4,3 Prozent. Im MDax rauschten die Papiere des Smartphone-Zulieferers Dialog Semiconductor um 5,2 Prozent in die Tiefe. Technologiefirmen würden besonders unter höheren Zöllen leiden. Betroffen wären auch Autobauer, die stark vom Export abhängig sind. Titel von Volkswagen gaben 3,8 Prozent nach, BMW und Daimler verloren je gut drei Prozent.

Im Kleinwerteindex SDax brachen die Aktien von Stabilus um 8,2 Prozent ein. Der Automobilzulieferer senkte wegen der schwächelnden Autoindustrie vor allem in China seine Prognosen. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)