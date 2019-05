MÄRKTE-Dax-Anleger auf dem Rückzug - Deutsche Bank zur HV auf Rekordtief

Frankfurt, 23. Mai (Reuters) - Der Handelsstreit zwischen den USA und China gibt Börsianern zufolge weiterhin den Takt am Aktienmarkt vor. Der Dax startete am Donnerstag 0,9 Prozent schwächer bei 12.062 Punkten. “Einen Konflikt, der so immens über Zölle und Firmen-Boykotte ausgetragen wird, hat die Weltwirtschaft lange nicht gesehen”, sagte Stratege Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Protokollen der jüngsten Fed-Zinssitzung hervorgeht, will die US-Notenbank indes ihre ruhige Gangart bei der Zinspolitik beibehalten. Bei den Konjunkturdaten richtet sich der Blick auf den Ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt.

Im Fokus steht auch zu Beginn der Europa-Wahl die Lage in Großbritannien. Im Streit über den Brexit-Kurs der britischen Regierung ist ein weiteres Mitglied des Kabinetts von Premierministerin Theresa May zurückgetreten. May steht unter Druck: mehrere Medien berichteten von ihrem bevorstehenden Rücktritt. Das Pfund fiel am Morgen um 0,4 Prozent auf 1,2608 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar.

Bei den deutschen Aktien verloren Pfeiffer Vacuum rund sechs Prozent. Der Vakuumpumpenhersteller zeigt sich vorsichtig bei seinen Geschäftszielen für das laufende Jahr und weitete die Bandbreite für den angepeilten Umsatz und die Ebit-Marge nach unten aus. Der Deutschen Bank steht eine turbulente Hauptversammlung ins Haus. Die Titel fielen um 3,8 Prozent auf ein Rekordtief von 6,35 Euro.