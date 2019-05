MÄRKTE-Dax erobert 12.000er Marke zurück - Wirecard im Plus

Frankfurt, 24. Mai (Reuters) - Nach dem jüngsten Kursrutsch nutzen einige Anleger die Gelegenheit zum Wiedereinstieg in den deutschen Aktienmarkt. Der Dax stieg zur Eröffnung am Freitag um 0,6 Prozent auf 12.027 Punkte, nachdem er am Donnerstag knapp zwei Prozent verloren hatte.

Der anhaltende Zollstreit zwischen den USA und China verhindere aber größere Kursgewinne, sagten Börsianer. Investoren schwankten zwischen der Furcht vor einer weiteren Eskalation und der Hoffnung auf eine baldige Einigung. Mit sorgenvoller Miene blickten sie zudem nach Großbritannien, wo der Rücktritt von Premierministerin Theresa May einem BBC-Bericht zufolge unmittelbar bevorsteht.

Zu den Favoriten im Dax gehörte Wirecard mit einem Kursplus von 1,8 Prozent. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge liebäugeln die beiden US-Konkurrenten Global Payments und Total System mit einem Zusammenschluss. Dies schüre Fusionsfantasien innerhalb der Zahlungsabwicklungsbranche, sagte ein Aktienhändler.