MÄRKTE-Hoffnung auf Bewegung im Zollstreit hilft Dax

Frankfurt, 19. Aug (Reuters) - Hoffnung auf eine Annäherung im Zollstreit zwischen den USA und China gibt dem deutschen Aktienmarkt Börsianern zufolge Auftrieb. Außerdem seien Anleger erleichtert, dass die Proteste in Hongkong am Wochenende friedlich verliefen und China nicht einmarschiert sei. Der Dax legte zur Eröffnung am Montag ein Prozent auf 11.681 Punkte zu.

Bei den Einzelwerten gehörten Deutsche Bank und Commerzbank mit einem Kursplus von jeweils mehr als vier Prozent zu den Favoriten. Die Papiere der Finanzwerte waren in den vergangenen Wochen wegen wieder aufgeflammter Rezessionsängste unter die Räder gekommen.

Auf Erholungskurs gingen auch die Papiere von SGL Carbon, die sich um 7,2 Prozent verteuerten. Damit notierten sie aber immer noch knapp 30 Prozent unter ihrem Niveau vor Veröffentlichung der Prognose-Senkung in der vergangenen Woche.