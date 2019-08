MÄRKTE-Dax-Anleger vor Zinssignalen auf der Hut - Italien im Blick

Frankfurt, 21. Aug (Reuters) - In Erwartung neuer Hinweise zur US-Geldpolitik haben sich Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch nicht allzu weit aus dem Fenster gelehnt. Der Dax startete bei mauen Umsätzen 0,3 Prozent höher bei 11.692 Punkten.

Börsianer fieberten der Veröffentlichung der Fed-Protokolle am Abend (MESZ) entgegen. Aus den Mitschriften der jüngsten geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank versprechen sie sich Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinssenkungen.

Im Fokus stand zudem das Thema Italien nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Giuseppe Conte. Präsident Sergio Mattarella will am Mittwoch Gespräche mit Vertretern der Parteien beginnen, um Wege aus der Regierungskrise zu suchen. Dabei geht es um die Frage, ob im Parlament eine Regierungsmehrheit gebildet werden kann oder ob vorgezogene Neuwahlen anberaumt werden müssen.

“Die politische Krise in Italien dürfte den Euro kurzfristig unter Druck halten, aber auch die Aktienmärkte belasten”, prognostizierte Marktexperte Milan Cutkovic vom Handelshaus Axitrader. “Denn eine schnelle Lösung scheint nicht in Sicht, damit hat sich die Zahl der politischen Risiken noch mal um eins erhöht.” Am Devisenmarkt notierte der Euro etwas schwächer bei 1,1089 Dollar.

Bei den deutschen Einzelwerten stachen GEA mit einem Kursplus von 3,5 Prozent auf 23,89 Euro heraus. Händlern zufolge trieb eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs die Aktien an. Die Analysten hoben die Bewertung für die Titel des Anlagenbauers auf "Buy" von "Neutral" und nannten ein Kursziel von 30 Euro.